Nexion n'exposera pas à Autopromotec

Après une longue réflexion et une décision difficile à prendre, la direction du groupe Nexion a finalement pris le parti de ne pas participer au salon Autopromotec 2022 de Bologne. Jugeant le contexte sanitaire actuel encore trop incertain, le groupe italien a jugé impossible de planifier et de préparer de manière responsable sa participation à ce grand rassemblement de la profession sans exposer ses employés à un risque élevé.

Pour tenter de combler au mieux son absence, Nexion va s’attacher à offrir à se clients actuels et potentiels les mêmes possibilités d'accéder aux promotions commerciales et de s'informer sur les nouveaux équipements et solutions logicielles que celles qu'ils auraient eues sur le stand de la marque au salon. De même l’italien va adapter ses stratégies de communication, en poursuivant la planification d'événements virtuels, comme le streaming en direct, ainsi qu'en recourant aux nouvelles méthodes de communication offertes par le marketing numérique.