Nexus Automotive France se consolide

Alors que Nexus Automotive International a récemment présenté ses axes de développement des prochaines années, c'est au tour de Nexus Automotive France de dévoiler ses objectifs. La structure française du groupement a tout d'abord confirmé la nomination d'Audrey Bidart au poste de directrice générale, succédant ainsi à Philippe Guyot. Sa première mission est d'accélérer le déploiement de Nexus France en entrant en phase de consolidation, ainsi qu'en développant une stratégie tournée vers les services. L'une des préoccupations est de resécuriser les accords avec les fournisseurs. La structuration de Nexus Automotive France passe également par une fédération de ses différents membres (actionnaires et adhérents), et ainsi, selon Gaël Escribe : "Il est important d'avancer ensemble avec agilité et rapidité d'action". En parallèle, Audrey Bidart entend travailler avec eux pour accélérer les relations entre les adhérents et les fournisseurs, pour plus de performance. L'objectif pour Nexus Automotive France est d'apporter une différence, en offrant des synergies commerciales, en accompagnant en fonction des besoins, et en améliorant la rentabilité. Enfin, Nexus Automotive France va développer des services liés à la mobilité dans son ensemble, en collaboration avec les startup du fonds Mobilion. Pour le moment, la structure a défini huit catégories de services (dont les véhicules autonomes), qui seront affinées au fur et à mesure.

Nexus Automotive International vient en soutien de Nexus Automotive France, et une réunion pour définir la feuille de route se tiendra dans les mois à venir. En plus de sa stratégie de développement de garages, la structure française devrait entamer une stratégie concernant la carrosserie et même le vitrage, adossés à un plan produits, services et formations.