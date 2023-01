Nexus Automotive International lance une business unit dédiée au commerce en ligne

Depuis ce début d'année, Robbie Stevens est responsable de la nouvelle unité commerciale de Nexus Automotive International dédiée au commerce en ligne. Robbie Stevens a tout d'abord lancé sa propre entreprise automobile en ligne, avant de rejoindre Mister-Auto, en tant que responsable du développement commercial de la place de marché pour étendre leur empreinte sur le marché mondial. Il a été promu par la suite country manager en 2017. Robbie Stevens a ensuite lancé la première stratégie de commerce en ligne BtoC de Ford Motor Company lorsqu'il était responsable de la croissance des ventes mondiales et du marketing pour Autonative.

Avec la création de cette nouvelle business unit, le groupement poursuit ainsi sa stratégie de diversification, de développement de services, et de digitalisation. Ce département a pour mission de créer des outils et des services pour les acteurs traditionnels afin d'accompagner leur transformation à venir. À terme, cette nouvelle business unit pourrait générer de nouvelles initiatives entrepreneuriales qui pourraient devenir de futures start-up incubées par Nexus.

Lancement des sessions de Nexus Academy

À l'occasion de la conférence annuelle des techniciens AVI en Amérique du Nord, le groupement a dispensé ses premières sessions de formation. Plus de 250 techniciens ont suivi les cours les vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023, ainsi que des élèves des écoles professionnelles locales, désireux d'apprendre et d'affiner leurs connaissances techniques automobiles. Les cours proposés étaient dédiés aux voitures de tourisme et poids lourds, traitant de l'électricité hybride, la technologie des véhicules électriques, les servofreins à air comprimé à usage intensif, la climatisation ou encore les systèmes d'émissions HD. Cet événement a également permis à une dizaine de fournisseurs de présenter leurs experts produits et solutions produits de marque.