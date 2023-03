Nexus Automotive International organise sa première Journée du climat

En présence de plus de cent participants, la première édition du Nexus Climate Day a abordé les principaux défis, les réussites du groupement et ses initiatives. Cette Journée a également été l'occasion de lancer plusieurs « cas pilotes », avec l'objectif de définir les actions à mener dès maintenant pour une industrie plus durable et ainsi définir une feuille de route développement durable. En partenariat avec ses partenaires et fournisseurs, Bosch, Delphi, Mahle, Mann & Hummel, Meyle, SKF, TotalEnergies et Valeo avec le soutien de Bilstein, Brembo, Elring, KYB, NTN & NRF, l'objectif est même de construire une feuille de route commune pour promouvoir la durabilité dans toute la communauté Nexus tout au long de l'année. Gaël Escribe, PDG de NEXUS Automotive International a déclaré : « Lors de cette toute première édition, nous avons invité de nombreux professionnels et experts qualifiés à contribuer, pour mieux comprendre pourquoi l'empreinte carbone et les initiatives d'économie circulaire sont désormais au cœur de nos activités. Ensuite, la deuxième édition du Nexus Climate Day en 2024, mettra en lumière les principales réalisations ainsi que de nouvelles propositions et initiatives pour nourrir la feuille de route et renforcer notre leadership pour un avenir durable. A terme, nous réinventerons ensemble notre métier ».

En attendant, la Journée du climat sera déclinée en édition numérique après la Journée des Nations Unies sur le climat à l'automne prochain. De nouveaux acteurs devraient être intégrées, le tout avant le prochaine édition physique chaque année lors du Nexus Business Forum 2024.