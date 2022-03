Nexus Automotive International partage sa feuille de route pour les huit prochaines années

En huit ans, Nexus Automotive International est devenu l'un des plus grands acteurs de l'après-vente automobile du monde. Et pour les huit prochaines années, Gaël Escribe, P-DG, entend faire du groupe le leader de la transformation de l'aftermarket (impact des véhicules électriques) en poursuivant son expansion ainsi que les partenariats entre tous les acteurs de la filière. Cette phase 2 du développement de Nexus Automotive International s'étale ainsi jusqu'à 2030 et comprend six axes majeurs. Le premier consiste, malgré les conflits d'intérêt et la concurrence, à construire des partenariats entre tous les acteurs, indépendants, distributeurs, fabricants, fournisseurs, etc., (IAM et OEM). Concernant le second, Nexus Automotive International entend se concentrer davantage sur les services attachés à ses développements.

Rendre les métiers de l'après-vente automobile attractifs



La consolidation de Nexus Automotive International est le troisième axe. Ici, le groupe entend lancer un projet de partenariats à l'échelle régionale avec d'autres leaders de l'après-vente en passant des accords qui intègrent les volumes dédiés à Nexus Automotive International contre une garantie de prix et d'autonomie. L'objectif est de « travailler pour un objectif commun afin de rester compétitif », comme le précise le P-DG. Quatrièmement, Nexus Automotive International poursuit le développement de ses garages Nexus Auto, notamment en termes d'équipements de nouvelle génération, et cible toujours les 25 000 ateliers dans le monde d'ici à 2025.

L'avant-dernier axe se concentre sur l'environnement. Gaël Escribe rappelle avec fierté la création du Global Climate Day qui rassemble chaque année des dirigeants d'entreprises de l'après-vente, distributeurs, fabricants de pièces détachées, etc. Et Gaël Escribe de commenter : « Nous commencerons le bal avec un événement en 2022, mais nous adressons une invitation à tout distributeur, détaillant, réseau d’ateliers et même OEM de niveau 1 qui partagent ce sentiment de l’urgence de nous rejoindre, afin que nous puissions en faire un événement annuel, encore plus puissant. Il est temps d’agir. L’horloge climatique tourne et nous devons accélérer le rythme alors que le timing global est contre nous. » La première journée du climat pour l’aftermarket sera inaugurée à l’automne 2022 et mettra en lumière les initiatives entreprises par tous les principaux acteurs du marché après-vente. L’objectif est de mettre en place une alternance entre l’Europe et Amérique du Nord et d’étendre cette journée à tous les continents.

Enfin, sixième et dernier axe, Nexus Automotive International souhaite rendre les métiers de l'aftermarket attractifs. C'est pourquoi, avec quinze autres sociétés associées, le groupe poursuit le projet Talent4AA (Automotive Aftermarket) afin d'attirer de jeunes talents dans la filière en communicant sur les innovations portées par l'industrie automobile et les formations disponibles.