Nexus Automotive International poursuit la digitalisation de ses garages

Présent dans plus de 20 pays, Nexus Automobile International compte plus de 1 200 garages, dont le concept repose sur un modèle collaboratif d'ateliers (mutualisation). En janvier 2022, le groupe a choisi Partoo pour améliorer la notoriété digitale de ses garages. Avec cet accord, le portail de gestion de présence en ligne met ainsi à disposition de Nexus et ses réseaux de garages son outil de gestion de la présence en ligne. L'objectif est d'accroître la visibilité des membres via la mise à jour des informations disponibles. Partoo a notamment été sélectionné pour sa capacité à accompagner le développement mondial de Nexus à travers deux piliers :

La digitalisation des outils et des process de garage pour NexusAuto et le réseau de garages Powered by NexusAuto ; La croissance du trafic et de la visibilité générée par le web vers les ateliers, en améliorant le référencement naturel.

Dans le détail, Partoo compile l'intégralité des informations des garages membres (infos générales, localisation, etc.) grâce à la réalisation d'une cartographie basée sur les informations disponibles. L'outil peut également être utilisé pour la programmation de publication sur les réseaux sociaux et s'interface avec divers plateformes. Pour une expérience client optimale, l'outil est évolutif. Et le partenariat porte déjà ses fruits, comme le révèle Florian Precigout, directeur concepts service - Nexus Automotive International : « Avec déjà plus de 550 garages sur la plateforme en 3 mois et l'amélioration significative de la visibilité et des taux de conversion élevés sur : les appels, la demande d'information, la navigation vers le garage, l'outil de gestion de présence Partoo est un outil très fructueux. »