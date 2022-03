Nexus Automotive Italia prend son envol

Si la structure Française de Nexus Automotive a du mal à trouver ses marques (une conférence de presse de présentation de la nouvelle direction est prévue le 15 mars suite au départ de Philippe Guyot ), les choses avancent en Italie.

En effet, les actionnaires de Nexus Automotive Italia se sont dernièrement réunis pour finaliser l'organisation fonctionnelle et commerciale de la structure. Le projet, lancé en 2021, a vu la nomination du nouveau Conseil d'administration composé de représentants de toutes les sociétés associées, par Stefano Bonaita en tant que PDG et par Tancredi Sasson (administrateur délégué de Movidis) en tant que nouveau président.

De nombreuses activités sont prévues pour 2022 : accords avec de nouveaux fournisseurs, participation à Autopromotec, développement du projet de réseau de garages Nexusauto et Nexustruck et lancement de la marque de pièces (MDD) DRIVE+.

Nexus Automotive Italia compte actuellement 19 distributeurs répartis dans tout le pays (Ab Car, Agma, Cama, Car Service, Ceram, Cora / Cdr, Cori, Cramer, Eurokom, Europarts, Gds, Giemme, Movidis, Pascoli Group, Pelloni Auto, Pi-Vi Ricambi, Se.Co.Ri., Sores, Trione Ricambi) et 2 des plus importants groupes de revendeurs de pièces détachées (QLT Automotive et Neoparts).