Nexus Automotive International adapte son organisation

Dans le cadre de son plan stratégique pour 2025, le groupement international de distribution Nexus adapte son organisation avec la création de postes clés, à savoir la nomination de vice-présidents régionaux en charge du développement commercial et d'un directeur de la planification et de l’expérience client.

Créé il y a huit ans, le groupement international Nexus a changé dernièrement sa signature pour mieux coller aux mutations du marché en termes d'électrification, de digitalisation et de concentration des acteurs. Celle-ci devient The Automotive Aftermarket Company.

Cette nouvelle baseline s’accompagne d’un nouveau cap 2025 où l’accent sera mis sur l'élargissement du portefeuille de fournisseurs grâce à la promotion active des fournisseurs « verts » et l'approche des « pièces » aux « pièces et services de mobilité intelligents ». Le groupement souhaite aussi professionnaliser davantage son offre de formation et son réseau de garages.

En parallèle, Nexus Automotive International s’arme avec la création de deux postes clés.

Celui de vice-président ventes et développement commercial (un par grande région) aura la charge de responsabiliser les opérations régionales et s'adapter aux évolutions du marché afin d'offrir des opportunités de ventes et de croissance durables et proactives aux fournisseurs et aux membres. Pour l’Europe de l'Ouest (France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal et Italie), le poste revient à Audrey Bidart en plus de son poste actuel de directrice générale de Nexus France.

Le poste de directeur de la planification stratégique et de l'expérience client vise à coordonner pleinement la planification et la mise en œuvre de la stratégie Nexus 2025 avec toutes les antennes du groupement. Cette coordination a pour objectif la satisfaction de tous les membres internes et externes de la communauté Nexus « qui demeure la priorité numéro un » pour Gaël Escribe, P-DG de Nexus Automotive International. Ce nouveau poste sera occupé par Martin Hendriksen en plus de son rôle de vice-président ventes et développement commercial Afrique et Moyen-Orient.