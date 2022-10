Nexus poursuit sa stratégie d'innovation avec Sparker

Nexus Automotive International accélère sa stratégie d'innovation en étoffant son offre de services. Articulée autour de trois piliers, cette stratégie consiste tout d'abord à investir via le fonds capital-risque Mobilion, créé à Tel Aviv il y a maintenant trois ans. En 2023, le groupement a prévu de faire une levée de fonds à hauteur de 100 millions d'euros afin d'activer la phase 2 du développement de Mobilion. Par ailleurs, Nexus Automotive International a dévoilé Sparker, « un écosystème mondial de l'innovation au service de l'accélération et des services aux start-up dédiées à la mobilité "green & smart" pour le secteur de l'après-vente automobile », selon Benoît Ducorps, qui est en charge de Sparker et à la tête d'une équipe de six collaborateurs. L'ambition du groupement est d'identifier, de sélectionner, de soutenir et de gérer les start-up spécialisées dans l'aftermarket automobile à l'échelle mondiale proposant des produits et des services pouvant être utilisés et commercialisés dans l'industrie. Sparker, qui sera lancé en novembre, devrait sélectionner près de 5 000 start-up sur les 15 000 créées par an, puis n'en retiendra que 8 %. De son côté, Nexus accompagnera entre 5 et 10 % de ces 8 %. Enfin, le groupement a créé un comité d'innovation afin de diversifier son portefeuille. Ce comité est composé d'experts internes et externes qui doivent statuer sur les nouveaux produits et services identifiés à travers plusieurs catégories afin de retenir les plus prometteurs.

Parallèlement, Nexus France a profité du salon Equip Auto pour confirmer la nomination d'Audrey Bidart au poste de présidente. Elle succède ainsi à Gaël Escribe et assure également sa fonction de vice-présidente des ventes et du développement commercial pour l'Europe de l'Ouest (Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Italie et France). Audrey Bidart entend renforcer les partenariats locaux et développer la croissance avec des fournisseurs partenaires. Nexus France a également l'ambition de développer de nouvelles synergies en s'ouvrant à d'autres domaines, tels que le transport ou la cartonnerie.