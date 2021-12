Nexus s'empare d'ASPG

ASPG, coentreprise américaine composée de Federated Auto Parts et de Pronto Automotive Distribution Network afin de créer l'un des plus grands réseaux d'approvisionnement en pièces automobiles en Amérique du Nord, rejoint de Nexus North America à compter du 1er janvier 2022.

Les partenaires fournisseurs de The Group pourront ainsi bénéficier de la communauté internationale de distributeur créée par Nexus et, à terme, ils pourront s'étendre à d'autres marchés du monde. De son côté, Nexus entend enrichir son offre avec une large gamme de pièces de rechange et de marques, et ainsi en améliorer la disponibilité. L'objectif est également de compléter le panel de solutions. « Pronto Network et Federated sont bien respectés par nos partenaires fournisseurs mondiaux. Nous sommes très fiers de fournir une accélération de la croissance dans les segments des véhicules légers, des poids lourds et autres mobilités et pensons qu'il existe une énorme opportunité pour tous de bénéficier de nouveau partenariat », commente Gaël Escribe, P-DG de Nexus.