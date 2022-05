NGK rafraîchit son catalogue électronique

Disponible dans plus de 40 langues, le nouvel outil de recherche de pièces pour les applications automobiles a pour but d’améliorer l’accès à l’ensemble des produits d’allumage et pièces techniques proposés par NGK. Pour cela, l'équipementier japonais a fait le choix de s’appuyer sur l'expertise de TecAlliance, dont le catalogue TecDoc s’est mondialement imposé comme un label de qualité sur le marché de la rechange. Plus flexible et agréable à utiliser, le nouveau catalogue offre une gestion efficace des données et une disponibilité 24h/24 et 7j/7.

Jouissant d’une mise à jour régulière des données ainsi que des descriptions complètes et standardisées des véhicules et des produits, cet e-catalogue est également plus dynamique grâce à ses modes de recherches multiples : par référence, par recherche manuelle du constructeur/marque/modèle du véhicule ou par identification du véhicule via le code VIN (n° de châssis) ou le code CNIT. Notons que cette dernière option devrait être disponible, début juin prochain, sur la version française du catalogue.