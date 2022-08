NGK relooke son Fanshop

Lancé en avril 2020, avec pour objectif principal de récompenser la fidélité des passionnés de l’entreprise en répondant à leur demande croissante de produits lifestyle à l’effigie des marques NGK et NTK, le Fanshop revient avec un nouveau look.

Fort de sa popularité et pour encore mieux satisfaire les besoins des clients, le Fanshop relooké inclut toutes les fonctionnalités nécessaires à la boutique en ligne, telles que la possibilité de présélectionner des articles ou encore de s'inscrire à une newsletter produit.

Comme sur la version initiale, le Fanshop assure les livraisons dans tous les pays de l'Union européenne (ainsi qu'en Suisse et au Royaume-Uni), tous les modes de paiement sont proposés et les frais d'expédition sont bien définis. L’application est accessible depuis le site ou via les réseaux sociaux comme LinkedIn et Instagram. Une large variété de produits de haute qualité arborant les logos emblématiques rouges et verts NGK Ignition Parts et NTK Vehicle Electronics sont disponibles et de nouveaux articles sont régulièrement proposés.