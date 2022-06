NGK se raccroche aux hybrides

Face à ce changement radical - même s’il sera progressif - du parc automobile, les réparateurs devront entretenir quelque temps encore les véhicules hybrides dont la mécanique thermique conserve l’ensemble des composants que des générations entières de mécaniciens ont entretenus et remplacés durant des décennies. Présent sur ce marché historique, le japonais NGK Spark Plug compte bien l’être encore demain et déploie pour cela une offre complète dédiée aux véhicules hybrides.

Sans trahir de secret, cette offre qui n'est autre qu'une extrapolation de l'offre généraliste existante intègre des bougies d'allumage, des bougies de préchauffage, des bobines et faisceaux haute tension, des sondes Lambda, des capteurs de température de gaz d'échappement, des débitmètres d’air et capteurs de pression, des capteurs de vitesse et de position moteur et des vannes EGR.

Notons que l'équipementier a fait le choix sur cette offre pour véhicules hybrides de privilégier les composants de classe supérieure afin de privilégier les meilleures performances ainsi que de prolonger leur durée de vie. C'est le cas, par exemple, pour les bougies d'allumage en métaux précieux qui deviennent la norme ou les bougies de préchauffage céramique qui assurent l'équipement en standard de ces dernières motorisations thermiques.