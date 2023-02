NGK Spark Plug révèle le logo Niterra

En lien avec la mutation du marché automobile, la société japonaise a annoncé son prochain changement de nom et dévoile son nouveau logo qui sera également adopté début avril 2023. D'une part, le nom Niterra est un mot créé, qui mêle les mots latins niteo signifiant briller et terra, terre. Avec ce nouveau patronyme, l'entreprise souhaite être reconnue en tant que contributrice à une société durable et poursuit sa stratégie révélée dans la Vision 2040. D'autre part, le nouveau logo arbore les couleurs Earth Green pour les lettres du nom et Shine Yellow pour le point sur le I, à l'image d'une bougie allumée. « Avec notre nouveau logo de groupe et d'entreprise, nous franchissons une étape supplémentaire dans notre parcours de transformation. Notre nouvelle raison sociale et notre nouveau logo seront de grands symboles de notre cheminement vers le développement des solutions durables de demain », commente Damien Germès, président et P-DG de NGK Spark Plug Europe GmbH, président régional EMEA et directeur général du siège mondial au Japon.

En parallèle, les marques NGK et NTK poursuivent leur existence pour les activités allumage et capteurs, alors que Niterra devient donc le nom général du groupe.