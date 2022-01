NGK Spark Plugs renforce son offre aftermarket avec une nouvelle gamme de vannes EGR

Conforme aux exigences de l’équipementier japonais, cette nouvelle gamme répondra aux normes CE encadrant les émissions et offrira le même niveau de qualité que son équivalent OE. Afin de s’en assurer, NGK SPARK PLUGS a soumis chaque référence à une série de tests effectués dans des conditions extrêmes (chocs thermiques allant de -40°C à +150°C, tests d’étanchéité) pour mettre à l’épreuve leur durabilité et leur résistance électrique. Livré dans un emballage bien protégé, sécurisé et facilement identifiable pour simplifier la gestion des stocks, chaque capteur sera accompagné de ses accessoires de qualité première monte (joint d’étanchéité et/ou joint torique).

« Le lancement prochain de notre gamme de vannes EGR vient répondre à un besoin marché qui existe depuis plusieurs années. » explique Maryline Merlier, Responsable marketing chez NGK Spark Plugs France. « En plus de satisfaire la demande, ce développement nous permettra de continuer à étendre notre couverture marché tout en simplifiant le quotidien de nos clients réparateurs. Ils trouveront désormais chez nous toutes les références nécessaires en matière d’électronique véhicule ».

La fonction principale du système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) consiste à réduire la quantité d'oxydes d'azote (NOx) émis. Ces derniers sont produits au cours du processus de combustion, lorsque les températures sont suffisamment élevées pour permettre à l'azote et à l'oxygène présents dans le mélange air-carburant de se combiner. Il existe 3 types de vannes EGR : pneumatiques, électriques et électriques avec refroidisseur. Elles redirigent une partie des gaz du collecteur d’échappement et les réintroduits avec l’air frais entrant dans l’admission.

Initialement développées au début des années 1970, les vannes EGR ont commencé à être utilisées en 1990 en Europe afin de répondre aux normes d'émissions « Euro 1 ». Aujourd'hui, 100 % des voitures Diesel sont équipées de ces vannes contre seulement 30 % des véhicules essence. Le marché de la rechange devrait toutefois connaître une belle croissance dans les années à venir. En effet, certains véhicules de la prochaine génération seront même équipés de deux types de vannes EGR (basse pression et haute pression) entraînant nécessairement une hausse de la demande.

Commercialisée progressivement sur 3 ans et en 4 phases, elle garantira, à terme, une couverture du parc automobile européen de 153 millions de véhicules :

Phase 1 – janvier 2022 : lancement de 84 références couvrant 125 millions de véhicules au sein de la région EMEA.

Phase 2 – 2023 : 46 nouvelles références viendront s’ajouter à la gamme pour une augmentation du parc automobile à 132 millions de véhicules.

Phase 3 – 2024 : 40 dernières références complèteront la gamme de vannes EGR, portant son total à 170 et la couverture du parc à 153 millions de véhicules.

Phase 4 – 2025 : cette dernière phase visera à consolider la gamme et identifier de nouvelles références potentielles. La gamme devrait alors couvrir plus de 75 % des applications Diesel et essence.

Pour accompagner l’arrivée de cette nouvelle gamme, NGK SPARK PLUG renforcera également son offre de services : la présence des commerciaux sur le terrain pour former les réparateurs, la publication de vidéos techniques fournissant des informations détaillées sur le fonctionnement et les procédures d'installation des vannes EGR ainsi que les catalogues produits correspondants : sur TecDoc, via le module de recherche produits en ligne et le catalogue NTK dédié.

Pour plus de d’informations, visitez www.ngkntk.com/fr.

Contenu proposé par NGK Spark Plugs France