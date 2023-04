Nicolas Gérard rejoint l'Agra au poste de responsable réseaux

Diplômé d’une école de commerce de la région Rhône-Alpes, Nicolas Gérard a plus de 20 ans d’expérience dans le monde de l’après-vente automobile. Principalement dans le secteur de la distribution, il y a occupé des postes à responsabilité comme directeur de magasin, chef des ventes et directeur commercial.

Avant de rejoindre le groupe Agra, il officiait chez l’outilleur savoyard Clas, au poste de responsable des ventes. Nul doute qu’il aura l’occasion de faire valoir cette dernière expérience dans le poste de responsable des réseaux où sa connaissance de l’outillage et de l’équipement de garages sera un vrai plus pour exercer ses nouvelles missions.

Son quotidien sera rythmé par l’accompagnement des responsables de régions Agra, des distributeurs-adhérents et des réparateurs pour entretenir et conquérir de nouveaux profils aux enseignes Proximeca et Point Repar. Il travaillera en étroite collaboration avec Enrique et Romane Gilliocq, en charge de la partie opérationnelle des réseaux dans les domaines du marketing et de la communication.