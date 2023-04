Nicolas Sossler nommé responsable du développement chez Alternative Autoparts

Le groupement Alternative Autoparts annonce la nomination de Nicolas Sossler au poste de responsable du développement. Ce dernier profite de plus de 20 ans dans le secteur de la distribution automobile. Depuis juillet 2019, il occupait la fonction de directeur commercial chez ID Rechange.

Désormais, sa mission principale consiste à consolider et développer l’ensemble du réseau Alternative Autoparts – adhérents distributeurs, relais techniques et garages Technicar Services – existant depuis maintenant 7 ans.

Itinérant sur toute la France, Nicolas Sossler sera l’interlocuteur privilégié des adhérents. Son rôle de proximité sera d’informer, proposer, développer les nouveautés/promotions/services auprès du réseau et aussi de détecter et d'anticiper leurs besoins. À ce stade, le groupement Alternative Autoparts compte 13 plateformes, 151 adhérents distributeurs, 38 relais techniques et 162 garages Technicar Services.

Pour Marie-Jo Faivre, directrice des opérations d’Alternative Autoparts : « Ce nouveau recrutement permet de répondre aux attentes des différentes parties prenantes du groupement. De plus, dans un environnement où le marché est en pleine mutation, il est important de rassurer et d’accompagner davantage, d’être un soutien au quotidien, tout en continuant à anticiper et à préparer l’avenir. »