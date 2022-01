Nikola va équiper ses camions électriques de batteries Proterra

Nikola et Proterra ont signé un accord commercial de long terme portant sur la fourniture de batteries et de solutions électriques pour le nouveau constructeur américain.

Après des mois particulièrement chahutés et la livraison des premières unités de son camion électrique Tre, Nikola annonce la conclusion d’un accord avec Proterra portant sur la fourniture de batteries. Spécialiste de solutions de transports zéro émission et des infrastructures énergétiques, Proterra fournira des batteries pour les modèles Nikola Tre 100% électriques (BEV) et à hydrogène (FCEV). Proterra débutera ses livraisons tests au deuxième trimestre 2022, et les premières mises à la route de Nikola avec ces solutions sont attendues au dernier trimestre.

« Les camions de Classe 8 jouent un rôle crucial dans l’économie américaine et mondiale, mais ils comptent aujourd’hui parmi les pires pollueurs des transports. La décarbonation des poids lourds est au cœur de la stratégie de Proterra et nous sommes heureux de nous joindre à Nikola dans cette démarche visant à les rendre zéro émission », commente Gareth Joyce, président directeur général de Proterra.

« Considérant la demande croissante de camions Tre à batteries comme à pile à combustible, nous avons recherché un approvisionnement en batteries avec une stratégie à double source », explique pour sa part Mark Russell, nouveau dirigeant de Nikola.