Nissan accélère son plan d’électrification

Nissan accélère sa stratégie d’électrification. Le constructeur vient d’annoncer qu’il souhaitait que 98 % de ses ventes en Europe soient réalisées par des véhicules électriques et électrifiés dès 2026. En 2021, le plan Ambition 2030 ciblait 75 % des ventes à la même date. Au Japon, ce taux devrait passer de 55 à 58 %. Seule la prévision pour la Chine fait un pas en arrière, puisqu’elle prévoit 35 % au lieu de 40 %. Nissan maintient sa prévision pour les États-Unis, avec 40 % de véhicules 100 % électriques d’ici à 2030. Ces évolutions diverses s’appuient sur les attentes des clients dans ces différents marchés. Au niveau mondial, Nissan devrait donc atteindre 44 % de ses ventes avec des modèles électrifiés en 2026, alors que la première version du plan Ambition 2030 prévoyait 40 %. Pour accompagner l’évolution de ces marchés, le constructeur revoit également son plan produit.

27 nouveautés au lieu de 23

En 2021, Nissan avait annoncé la sortie de 23 nouveaux modèles électriques et électrifiés d’ici à 2030. Aujourd’hui, la marque envisage le lancement de 27 nouveautés électrifiées. Alors que 15 modèles 100 % électriques étaient prévus initialement, ce nombre atteindra finalement 19 nouveaux modèles. Un véhicule 100 % électrique, spécifique au marché chinois, sera notamment lancé dès l’année prochaine. Cet accroissement de nouveautés électriques et électrifiées devrait faire passer le taux de ces modèles de 50 à 55 % des ventes globales de Nissan en 2030. Enfin, le constructeur souhaite également accélérer son basculement vers les logiciels embarqués, en étendant rapidement la plateforme introduite sur le SUV Ariya à d’autres modèles. La firme souhaite développer l’activation de services et fonctions à la demande pour « répondre aux besoins diversifiés des clients » et générer de nouvelles sources de revenus.