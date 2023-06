Nissan casse les prix sur la Leaf, sa compacte 100 % électrique

La Nissan Leaf a été le premier véhicule 100 % électrique commercialisé en Europe voilà plus de dix ans maintenant. Lancée en 2018, la deuxième génération de cette compacte zéro émission subit depuis la forte concurrence des nombreux autres modèles arrivés sur le marché, comme les Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech Electric, Citroën ë-C4 ou MG Motor MG4.

Afin de continuer d'exister face à des concurrentes plus récentes, Nissan a légèrement remodelé le véhicule l'an passé et s'attaque désormais à ses tarifs. Dans le cadre d'une offre de location longue durée (37 mois/30 000 km) ces derniers chutent de 25 %. Ce qui représente une économie de 85 euros par mois. Ainsi, la Nissan Leaf Acenta 40 kWh – « la version la plus vendue sur le marché », selon le constructeur – est désormais affichée à 249 euros par mois, sans apport, bonus écologique de 5 000 euros et majoration de 2 000 euros pour les foyers modestes déduits.

Forte réduction sur le prix des bornes de recharge à domicile

« Ce loyer particulièrement attractif permet d'accéder à un modèle aux performances et à la fiabilité reconnues, doté d'un équipement complet pour satisfaire les besoins des clients : jantes alliage, ouverture et démarrage sans clé, climatisation automatique, vitres et rétroviseurs électriques, caméra de recul, écran tactile de 8 pouces avec connectivité Apple CarPlay et Android Auto, etc. », se félicite Nissan France dans un communiqué.

S'il est désormais aisé de recharger son véhicule électrique en itinérance, grâce aux plus de 100 000 bornes installées en France – et notamment celles situées chez les 200 distributeurs Nissan de l'Hexagone – bénéficier d'une infrastructure de recharge à domicile est également d'un grand confort. C'est pourquoi Nissan a également décidé de casser les prix sur les coffres installés chez ses clients.

En parallèle de l'offre de LLD à 249 euros par mois sur la Leaf, le constructeur japonais facture désormais 999 euros la fourniture et l'installation d'une borne à domicile, contre 1 299 euros (crédit d'impôt déduit) habituellement.