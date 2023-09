Nissan donne un avant-goût de sa Micra électrique avec le Concept 20-23

À l'occasion de ses 90 ans et des 20 ans de son centre de style londonien, le constructeur japonais Nissan vient de dévoiler le Concept 20-23. Un véhicule urbain, sportif et électrique dont les traits pourrait passer en série sur la nouvelle génération de Micra attendue en 2025.

La présentation de concept-cars par les constructeurs automobiles se fait de plus en plus rares. En dehors des salons automobiles comme à l'occasion de ceux-ci. Alors qu'elle fête en 2023 ses 90 ans, la marque Nissan ne pouvait pas faire l'impasse sur la création d'un véhicule un peu spécial. C'est désormais chose faite avec le Concept 20-23. Un véhicule né à Londres, au sein du Nissan Design Europe... créé il y a tout juste vingt ans !

« Le nom Concept 20-23 fait référence aux 20 ans de NDE au cœur de Londres, ainsi qu'au numéro traditionnel 2 (ni) 3 (san) de l'entreprise, et bien sûr à l'année en cours. Il perpétue également une longue tradition Nissan consistant à apporter une touche ludique et excitante à l'univers des berlines et des voitures urbaines », explique le constructeur dans un communiqué.

« Une berline compacte influencée par le monde la course en ligne ».