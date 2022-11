Nissan et BCA Europe signent un accord paneuropéen sur le VO

Nissan et BCA Europe officialisent la signature d’un accord pour le remarketing des voitures d’occasion dans six pays européens, dont la France. L’objectif est d’améliorer le taux de rotation des véhicules d’occasion, ainsi que le prix des transactions.

Nissan et BCA Europe viennent de conclure un accord commercial portant sur le reconditionnement des voitures d’occasion en Europe. Dans une première phase, l’accord concerne six marchés, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie, mais il est susceptible d’être étendu à l’avenir.

30 000 VO par an

Avec de nouveaux outils de reconditionnement, Nissan compte améliorer ses performances sur le marché des voitures d’occasion, en optimisant le temps de rotation et les prix des VO. Nissan va donc s’appuyer sur la plateforme Fleet Control Monitor de BCA, tandis que les équipes de BCA seront aussi en support des concessionnaires de la marque, notamment pour le volet de la vitrine numérique. En termes de volume, on parle de quelque 30 000 véhicules d’occasion par an. Rappelons que la marketplace de BCA Group est déployée dans quatorze pays européens et que le groupe a vendu 1,8 million de véhicules d’occasion en 2021.

Nouveaux standards de remarketing VO

« Nous sommes honorés de cet accord historique avec Nissan qui ouvre la voie à de nombreux succès futurs. Nous redéfinissons les standards du remarketing à l’échelle internationale en bénéficiant de notre effet de volume, ce qui nous permet d’être très performants », se réjouit Nicolas Fenetre, directeur du développement du business européen chez BCA, qui était intervenu lors de la dernière édition de #CONNECT Europe à Barcelone.