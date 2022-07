Nissan expérimente une plate-forme phygitale en Angleterre

Depuis février 2022, Nissan expérimente en Angleterre une plate-forme de réservation et de configuration d'un véhicule neuf en ligne. A travers ce parcours phygital, le constructeur nippon souhaite s'appuyer son réseau pour fournir au client le meilleur parcours possible.

Nissan expérimente l’e-commerce en Angleterre depuis février 2022 sur les véhicules en stock. Ce qui permet au client de chercher soit un véhicule soit un distributeur, soit rechercher tout simplement le concessionnaire de son choix. Un espace relié à Nissan Finance qui permet de faire une simulation de financement en ligne et avoir une acceptation. Le concessionnaire finalise ensuite la commande du véhicule dans le point de vente. Un support qui a été développé en lien avec le réseau de distribution.

Cet outil s’appuie sur un parcours phygital qui répond aux besoins du client, 80% d’entre eux souhaitant une finalisation et un essai sur site. Depuis juillet 2022, les commandes Ariya sont possibles en ligne. Ces commandes seront étendues aux autres modèles dans quelques semaines. Mais Nissan souhaite se donner le temps de comprendre les besoins du client afin de fournir un espace qui corresponde le mieux à ses besoins.

Valeur de reprise : la fonctionnalité la plus cliquée

Cette plate-forme sera lancée prochainement en France. « Nous avons une approche séquentiel car on souhaite apprendre en lien avec les clients et les concessionnaires », déclare Coralie Musy vice-président en charge de la marque et de l’expérience digitale Nissan AMEIO. « A titre d’exemple, la valeur de reprise de la voiture est la fonctionnalité la plus cliquée par les clients ». Il n’y a pas d’impact sur la rémunération du distributeur. Les leads par ce canal étant plus qualitatifs.

Pour rappel, Coralie Musy a en charge la digitalisation de la marque tant au niveau du produit que de la stratégie média et les plateformes e-business. Cela concerne à la fois la vente en ligne et aussi l’expérience client.

Des leads urgents à traiter en moins de quatre heures

Au niveau de la valeur de reprise, celle-ci sera estimée en ligne mais le distributeur gardera la main sur le prix final tant en Angleterre qu’en France. A noter que ces leads sont prioritaires et doivent être traités en moins de quatre heures.

Un module sur le véhicule d'occasion en préparation

En Europe, Nissan se donne l’objectif de 25% de ventes via le digital d’ici 2025. Nissan n’a pas fait de campagne média pour l’instant pendant cette phase de test. Cette page représente d’ores et déjà 10% du trafic en ligne pour la marque.

Une seconde plateforme dédiée au véhicule d’occasion a été lancée en Angleterre via les stocks des distributeurs. Nissan y déploie des offres de LOA sur le VO. Elle est en préparation actuellement en France, toujours en lien avec le réseau de distribution.