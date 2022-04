Nissan investit sur la batterie solide qui présente de nombreux avantages

Dans le cadre de son plan « Ambition 2030 », Nissan prévoit de lancer un véhicule 100 % électrique doté de batteries solides développées en interne d'ici 2028. Pour satisfaire cet objectif, le constructeur a édifié une usine prototype, située au sein de son centre de recherche à Kanagawa, au Japon.

Par rapport à une batterie lithium-ion, une batterie solide offre une densité d'énergie deux fois plus élevée, un temps de charge plus court, ainsi qu’un coût inférieur grâce à l’utilisation de matériaux moins onéreux. Compte-tenu de ces trois avantages, Nissan prévoit d'utiliser des batteries solides dans des modèles électriques positionnés sur plusieurs segments, y compris les pick-up, ce qui rendra ses véhicules 100 % électriques encore plus compétitifs.

Au cours de l'exercice 2024, l’entreprise prévoit d'établir une ligne de production pilote dans son usine de Yokohama qui utilisera des matériels, ainsi que des processus de conception et de fabrication qui auront été étudiés dans l'usine prototype. Nissan estime que le coût des batteries solides pourra être réduit à 69 euros par kWh au cours de l'exercice 2028 et à 60 euros par kWh par la suite, « plaçant les véhicules 100 % électriques au même niveau de prix que les véhicules essence ».