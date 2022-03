Nissan lance une série spéciale sur les Micra et Juke

Les Micra et Juke Kiiro sont respectivement commercialisés depuis le 1er mars dernier à partir de 20 750 et 28 040 euros. Entre 400 et 500 exemplaires sont disponibles sur le marché français.

Dans la continuité du lancement de la série spéciale du Juke Kiiro, Nissan décline également cette édition sur la Micra. Sa spécificité réside dans le choix des couleurs : la carrosserie à la teinte "Gris Squale" est ponctuée d'inserts jaunes vifs sur les parties inférieures des boucliers avant et arrière, ainsi que sur les bas de caisse. Rappelons que Kiiro signifie "jaune" en japonais. Les deux modèles sont équipés de jantes en alliage de 17 pouces noires, des vitres arrière surteintées et une identification "Kiiro" sur les rétroviseurs et les montants arrière.

Par ailleurs, basée sur une finition Acenta, la Micra Kiiro bénéficie d'un équipement de pointe à l’instar de la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route adaptatifs, le régulateur de vitesse ou encore la prévention de franchissement de ligne intelligente.

Disponibles à la commande depuis le 1er mars dernier, seuls quelques privilégiés pourront les acquérir. En effet, la série spéciale Nissan Micra Kiiro ne sera produite qu’en 400 exemplaires contre cent unités supplémentaires pour le Juke Kiiro. La premier véhicule est disponible au prix de 20 740 euros avec une boîte de vitesses manuelle et 22 140 euros avec la transmission automatique X-Tronic, tandis que la grille tarifaire du second débute à 28 040 euros avec la boîte de vitesses manuelle et culmine à 29 740 euros avec la transmission automatique DCT.