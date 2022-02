Nissan Leaf : Légères retouches pour la compacte 100 % électrique

La Nissan Leaf dispose d'un nouveau visage. Lancée en 2018, cette deuxième génération de la compacte 100 % électrique reçoit le nouveau logo de la marque. Un emblème désormais centré au sein d'une calandre fermée noir laqué et non plus au sein de l'habituelle calandre en V chromée de la marque. Le modèle dispose également de nouvelles jantes de 16 ou 17 pouces et de nouveaux coloris extérieurs : cinq teintes uniques et cinq teintes bicolores.

Face à une concurrence toujours plus nombreuse - Volkswagen ID.3, Citroën ë-C4 et nouvelle Renault Mégane E-Tech Electric notamment - ce petit coup de jeune est bienvenu mais paraît insuffisant. D'autant que les caractéristiques techniques du modèle n'évoluent pas. La Nissan Leaf est toujours proposée en deux puissances et deux capacités de batterie pour une autonomie maximale annoncée à 385 kilomètres WLTP.