Nissan met à la route un véhicule autonome à Londres

Construit sur une Nissan Leaf 100% électrique, le véhicule autonome et connecté ServCity sera prochainement mis à l'épreuve au cœur de la capitale londonienne. Grâce à une combinaison de simulations, de recherches sur l'expérience de l'utilisateur final et d'essais sur des pistes réelles, ServCity aura pour ambition de montrer comment les villes peuvent exploiter le potentiel des futures solutions de mobilité et accélérer leur déploiement dans cet environnement urbain. « En se concentrant sur les trois domaines clés que sont la technologie, les personnes et l'évolutivité, ServCity vise à garantir que l'expérience utilisateur soit aussi intuitive, inclusive et engageante que possible » commente Nissan. ServCity tirera parti des capacités du Smart Mobility Living Lab, basé à Greenwich, en utilisant sa puissance de traitement et des capteurs en bordure de route pour créer un environnement d'infrastructure favorable à l'acquisition de connaissances.

ServCity est conjointement financé par le gouvernement et l'industrie britanniques. Le projet a mobilisé les six partenaires suivants pendant trois ans : Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi Europe, l'Université de Nottingham et SBD Automotive.