Nissan mise sur un plan média omnicanal pour promouvoir ses nouveaux modèles

À l’occasion des essais routiers de la quatrième génération du X-Trail, les équipes de Nissan avaient assuré que la marque signait bel et bien son grand retour en Europe. Plus qu’un slogan – « Nissan is back » –, ce retour doit avant tout se matérialiser dans l’esprit commun. Pour ce faire, Nissan a engagé une très grosse campagne de communication omnicanal mettant en scène sa nouvelle identité : un logo plus minimaliste et graphique adapté au digital. Celui-ci est visible sur toutes les publicités de la marque, qu’elles soient à la télévision ou dans l’espace public.

Le constructeur a d’ailleurs loué pendant deux mois, un panneau publicitaire de 665 m2 au-dessus du périphérique parisien (près de la porte de Saint-Ouen), afin de soutenir la commercialisation des Qashqai e-Power et X-Trail e-Power. Nissan ne lésine donc pas sur les moyens, même s'il faut mettre la main au porte-monnaie (le constructeur n'a pas souhaité dévoiler le montant de la location de l'emplacement publicitaire, mais il le chiffre à plusieurs milliers d’euros). Car avec plus de 300 000 véhicules en circulation par jour sur le périphérique, multiplié aux 60 jours de location, c’est près 18 millions d’automobilistes touchés sur la période.

De constructeur à annonceur sur Netflix

Conscient que la télévision est l’un des supports de publicité consulté à très grande échelle, Nissan a décidé de communiquer sur la plateforme Netflix, disponible à travers le monde, en diffusant un film de 30 secondes dédié au nouvel X-Trail e-Power. Réalisé par Jan Wentz, celui-ci est diffusé du 3 au 30 novembre, en amont ou à l'intérieur des films et séries disponibles sur la plateforme qui sont en adéquation avec les cibles du X-Trail, à l'exclusion des contenus pour enfants.

Ce spot publicitaire diffusé sur Netflix est le même que celui que l'on retrouve sur les grandes chaînes de télévision classiques, avec une diffusion du 30 octobre au 19 novembre permettant de toucher la cible du X-Trail e-Power à plus de 92 %.