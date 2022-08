Nissan numérise la production de l’Ariya avec Siemens

Nissan poursuit son partenariat avec Siemens, fournisseur dans le domaine de l’automatisation et des logiciels industriels dans le but de construire des lignes de production pour le nouveau crossover tout électrique Ariya à l'usine de la société à Tochigi, au Japon. « Le changement climatique et des réglementations environnementales strictes sont de puissants moteurs pour le développement de groupes motopropulseurs électrifiés, explique Cédrik Neike, membre du comité de direction Conseil d'administration de Siemens AG. Nous y apporterons toutes nos technologies de pointe collaboration pour permettre une automobile hautement flexible, efficace et durable production ».

Un objectif de 3 000 unités pour la France

Il faut dire que les investissements sont grands pour ce modèle qui aura un rôle stratégique pour la marque, notamment sur le territoire européen. Rappelons que le Nissan Ariya est le premier crossover 100 % électrique du constructeur. En France, le constructeur prévoit d'en écouler 3 000 exemplaires entre l'été et décembre 2022. Les clients peuvent choisir parmi deux niveaux de finition (Advance ou Evolve) et deux capacités de batterie (63 ou 87 kWh). Notons qu'une version à quatre roues motrices baptisée e-4ORCE avec une batterie de 87 kWh est également disponible en catalogue.