Nissan Privilège & Ambassadeurs. Nissan France lance deux nouveautés pour renforcer sa satisfaction clients

Avec Nissan Privilège et Ambassadeur Nissan, la marque Nissan veut améliorer sa satisfaction client en fidélisant et en récompensant sa clientèle française. Les deux nouveautés seront mises en place à partir d'octobre 2023 et seront testées pendant plusieurs mois sur le terrain.

Comment se démarquer pour fidéliser ses clients ? C’est LA grande question qui anime les constructeurs automobiles et leurs réseaux de distribution. Nissan a donc décidé de renforcer l’accueil au sein des concessions en créant le métier d’Ambassadeur Nissan. Appelés Génius chez d’autres marques, l’Ambassadeur Nissan aura pour mission d’accueillir les clients dès leur arrivée, de les écouter, les conseiller (notamment grâce aux essais routiers) sur les technologies et la gamme, et ce jusqu’à la mise en main du véhicule. Le constructeur insiste sur le fait que l’Ambassadeur n’a pas pour vocation à remplacer le vendeur dans la mesure où il n’assumera aucun rôle commercial, mais sera finalement un complément pour celui-ci. « Volontairement, il n’y a pas de notion de financement, négociation etc. L'Ambassadeur ou l’Ambassadrice doit être perçu par le client comme quelqu’un qui est là pour le conseiller et lui apporter de l’assistance », souligne Xavier Kroetz, directeur du développement réseau de Nissan. Sur les 43 investisseurs que compte le réseau Nissan (192 points de vente en France), 7 d’entre eux se sont portés volontaires pour essayer cette nouveauté dans l’une de leur concession, entre octobre 2023 et mars 2024 :

Le groupe Gueudet à Amiens (80)

Le groupe Maurin à Avignon (84)

Le groupe Edenauto à Bordeaux (33)

Le groupe Bernard à Lyon (69)

Le groupe Rouyer à Nantes (44)

Le groupe Emil Frey à Reims (51)

Le groupe Grasser à Strasbourg (67)

« Sur les postes de vendeurs, nous sommes confrontés à beaucoup de turn-over. Aussi, nous intégrons une jeune génération qui n’a pas forcément d’appétence approfondie de la culture automobile, donc avoir quelqu’un qui puisse consacrer plus de temps aux clients pour parler des véhicules, approuve Lionel Prévost, directeur général du groupe Edenauto. C’est indéniablement une des pistes qu’il faut explorer si on veut améliorer l’expérience client ».

Les collaborateurs des 7 sites (3 femmes et 4 hommes) sont actuellement formés pour connaître parfaitement les produits. Deux personnes ont été recrutées spécialement pour ce nouveau métier. Grâce à ce nouveau rôle, Nissan espère aboutir à un meilleur taux de conversion pour les ventes. « Le but final, que ce soit pour les concessionnaires comme pour nous-mêmes, c’est de vendre davantage, mais également vendre mieux avec plus de qualité, plus de satisfaction, et donc plus de fidélité et in fine, plus de rétention et d’attachement à la marque », complète Xavier Kroetz.

Richard Tougeron, directeur général de Nissan France, est déjà convaincu par l'expérience. En effet, il a déjà testé cette approche il y a 3 ans au Japon avec 10 concessions tests pendant 1 an : « Nous avons observé que la qualité client vente était de 100 % et que le taux de conversion augmente de 20 points. Celui-ci est assez similaire entre le Japon et la France, puisqu'il est d’environ 30 %. Le taux de conversion passait donc de 30 à 50 %. Il y a un intérêt réel, c’est la raison pour laquelle on souhaite le tester en France ». Si l’expérience est concluante, la marque ambitionne de déployer ce service à l’ensemble de son réseau français l’année prochaine. Pour l’exercice 2023, Nissan vise les 1 % de rentabilité pour son réseau.

Garantie Nissan Privilège pour les VP de 3 à 8 ans

« Chez Nissan, nous avons un parc plus vieillissant que la moyenne, c’est la raison pour laquelle nous devons relever le challenge de la rétention et garder nos clients, introduit Olivier Caravec, directeur après-vente Nissan France. Quand un client achète un véhicule neuf ou d’occasion chez nous, l’essentiel est qu’il l’entretienne chez nous et s’il l’entretien dans un atelier de la marque, il renouvelle 10 points de plus au sein de la marque. Ce programme est donc clé pour permettre un ré-achat d’un véhicule neuf ». Ainsi, à partir du 1er octobre 2023, Nissan proposera sa nouvelle garantie Nissan Privilège qui s’adresse aux clients particuliers. Dans les faits, à l’issue de la garantie constructeur initiale de 3 ans, si l’entretien du véhicule a été effectué dans le réseau Nissan, chaque propriétaire d’un véhicule Nissan âgé de plus de 3 ans et de moins de 8 ans (ou 160 000 kilomètres) pourra bénéficier de cette garantie additionnelle reconductible tous les ans après chaque entretien périodique jusqu’aux 8 ans du véhicule ou 160 000 kilomètres. Nissan Privilège couvre les éléments du groupe motopropulseur (moteur, boîte, pont). Totalement gratuite, la garantie Nissan Privilège est une façon pour la marque de remercier ses clients pour leur fidélité et la confiance qu’ils accordent au réseau de concessionnaires Nissan.

« Nos objectifs sont simples : inverser la courbe de la rétention sur le 4-8 ans. Aujourd’hui, on est en bonne voie sur le 0-3 ans (+ 4,7 points) donc on se focalise sur le 4-8 ans. Au bout de 12 mois, nous avons la volonté de progresser de 4 points, au bout de 24 mois, progresser 6 points et à terme de progresser de 8 points. Sur une affaire, 8 points correspond à 3 révisions supplémentaires par semaine », précise Olivier Caravec. Nissan France endosse le rôle de pays pilote à travers l’Europe. Plus de 500 collaborateurs sont en train d’être formés à travers le pays. À l’issue de la phase de tests qui durera 15 mois, cette offre pourrait être déployée sur le Vieux-Continent. Pour l’Hexagone, le constructeur estime son parc roulant à 600 000 unités. L’offre Nissan Privilège concernerait donc entre 350 000 et 400 000 voitures âgés entre 4 et 8 ans, soit autant de clients potentiels. « On offre donc la proximité, le savoir-faire et on valorise la qualité de notre réseau » résume le directeur. Un réseau qui entend bien utiliser cette nouvelle offre comme argument commercial pour le marché du VN.