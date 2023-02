Nissan progresse sur la conduite autonome

Pendant trois ans, six partenaires - Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi Europe, l'université de Nottingham et SBD Automotive - ont tenté d'élaboration un plan permettant aux équipementiers, services de transport et urbanistes d'accueillir des véhicules connectés autonomes au sein des villes britanniques.

Au terme de trois ans de recherche et de 1 600 kilomètres d'essai, Nissan – avec cinq autres partenaires – vient d’achever son projet « ServCity » mené à Londres. L’objectif était d’aider les villes britanniques à intégrer les technologies avancées de véhicules autonomes aux infrastructures urbaines. Une Nissan Leaf 100 % électrique a été utilisée à cette fin. Rappelons que la technologie de la conduite autonome est l’un des piliers du plan Ambition 2030 de Nissan.

Le véhicule connecté et autonome de ServCity, connecté au Smart Mobility Living Lab (SMLL) de Greenwich, a passé avec succès des essais de validation dans les rues de Londres. ServCity a pu tirer parti du SMLL qui a utilisé son réseau de capteurs routiers et un logiciel de traitement des données pour créer un environnement d'infrastructures coopératives, communiquant au véhicule de nouvelles sources de données afin d'améliorer sa perception situationnelle. L'infrastructure peut détecter un objet qui n'est pas dans le champ de vision du véhicule et l'en informer afin qu'il puisse manœuvrer pour assurer la fluidité du trafic, par exemple en changeant de voie. « Dans le cadre de notre vision à long terme Nissan Ambition 2030, nous nous sommes engagés à favoriser un meilleur accès à une mobilité sûre et enthousiasmante, intervient David Moss, responsable du pôle Recherche et Développement de Nissan AMIEO. Le développement de nos compétences et de notre expertise en matière de conduite autonome est essentiel à cet égard et les projets de recherche tels que ServCity sont indispensables à l'évolution de la technologie ».

Ce projet a été financièrement soutenu par le gouvernement britannique à hauteur de 7,8 millions d'euros. La prochaine étape pourrait être le lancement d’un service de taxi autonome sur le territoire.