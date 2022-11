Nissan réaffirme ses liens avec son réseau de distribution en France

Si Michael Bony, président du groupe Bony Automobiles, a présenté son nouveau site VO, Richard Tougeron, directeur général de Nissan France depuis le 1er avril 2022, a, lui, rappelé l’importance stratégique du véhicule d’occasion. « Nous souhaitons soutenir l’activité véhicule d'occasion auprès de nos distributeurs », a-t-il rappelé. Le dirigeant a passé une quinzaine d’années chez Nissan en France et était dernièrement basé au Japon où il avait la responsabilité de la qualité au niveau monde. Il convient de préciser que Nissan propose le label VO Nissan Intelligent Choice, un label fondé sur les packages en VN. En deux ans, 95 % du réseau a adhéré à ce programme. Le poids du VO dans le réseau Nissan ne cesse de progresser. Il est actuellement de 38 % contre 25 % il y a deux ans.

Le retour de Nissan avec la technologie e-Power

« Nissan is back », a rappelé Richard Tougeron en préambule. Avec cinq lancements majeurs en quatre mois, le constructeur amorce le lancement de nouveaux modèles électrifiés, tant en hybride, en électrique qu’avec la technologie spécifique e-Power. Nissan a d'ores et déjà enregistré 2 000 commandes du SUV Qashquai avec cette technologie e-Power.

Nissan conserve la distribution sélective

Nissan a profité de cette présentation pour rappeler son attachement au réseau en annonçant conserver la distribution sélective au même titre que Renault. La marque comprend aujourd’hui 200 concessions pour 48 investissements. À noter le déploiement d’un concept 100 % orienté client tout en ayant une expérience de onze années dans l’électrique grâce au modèle Leaf. La marque est présente à travers des groupes comme Maurin, Eden Auto ou encore Bony présents dans le top 10.

Nissan s’est engagé également à réduire les coûts du réseau avec des résultats déjà visibles de - 5 % de frais communs par rapport à 2020. La rentabilité du réseau serait par ailleurs en nette hausse en 2022.

Le constructeur japonais accélère sur l’électrique

Le constructeur japonais proposera un nouveau crossover électrique ainsi que la remplaçante de la Micra en version électrique. Ce modèle sera produit en France sur une plateforme commune avec Renault. Côté ambitions, Nissan développe un plan à l’horizon 2030 avec l'objectif d’être neutre d’ici à 2050. Les batteries solides seront produites dans une usine pilote en 2024 au Japon pour une commercialisation en 2028. Le constructeur annonce une capacité de charge deux fois supérieures avec cette nouvelle technolologie, ainsi qu’un temps de charge réduit de 30 % pour un coût de production diminué de 40 %. À noter que 75 % des ventes en Europe seront électrifiées d’ici à 2026.

Le groupe Bony présent en Auvergne depuis 75 ans

Le groupe Bony a vu le jour il y a 75 ans en Auvergne. Créé par Emile Bony, agent Renault, Daniel Bony a, lui, ouvert la première concession Renault à Ussel. La première concession Nissan a, elle, vu le jour à Moulins en 2001. En 2002, le groupe fait l'acquisition de la succursale Renault implantée à Clermont-Ferrand. Aujourd’hui, le groupe compte 20 concessions. Le centre Alpine Clermont-Ferrand a vu le jour en 2022. Michael, actuel président du groupe, a repris le groupe il y a deux ans maintenant. L’entreprise comprend 600 salariés et commercialise 10 000 VN Renault, Dacia, Nissan et Alpine par an. La partie Nissan représente six concessions et une agence pour 90 salariés, pour un total de 1 100 VO et 900 VN et un chiffre d’affaires 51 millions d’euros.

Les particuliers et la fidélité client au cœur de l’ambition de Nissan France

Nissan s'est fixé quatre priorités dans l'Hexagone : les ventes à particuliers, la fidélité client, l’engagement du réseau et la marque. Côté client, le constructeur propose désormais le Club e-Carnet, une plateforme en ligne dédiée au véhicule d’occasion.

À fin octobre, la marque a commercialisé 26 440 véhicules neufs (VP+VU), soit un recul de - 6,6 % pour une part de marché de 1,74 %, en progression de 0,11 %. Le constructeur projette d'écouler 34 300 unités cette année.