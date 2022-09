Nissan Sunderland s’électrifie

L’usine Nissan franchit un pas de plus vers l’électrique en intégrant l’assemblage des motorisations e-Power et Hybrid sur les Qashqai et Juke. Deux versions importantes pour ces véhicules, qui ont déjà franchi la barre des 5 millions d’unités depuis le lancement de leur première génération respective. La fabrication de ces motorisations s’inscrit dans l’investissement global de 570 millions d’euros consacré aux Juke et Qashqai. Une nouvelle ligne d’assemblage a vu le jour pour un montant de 11 millions d’euros, afin de produire les batteries de ces modèles.

En route vers EV36Zero

Ce pas supplémentaire intervient dans la perspective du projet EV36Zero. Ce dernier doit rassembler sur place l’usine de véhicules, une unité de production de batteries et une unité de production d’énergie renouvelable. L’investissement global pour ce projet s’élève à 1,1 milliards d’euros. Actuellement, le site génère plus de 7 000 emplois et 30 000 de manière indirecte au sein de la chaine d’approvisionnement.