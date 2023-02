Nissan teste la livraison des véhicules en camions électriques

Pour livrer ses véhicules aux concessionnaires de la région de Los Angeles en poids lourds 100 % électriques, Nissan fait appel aux constructeurs Nikola et Kenworth qui vont fournir des tracteurs, et collabore avec le transporteur Avant-Garde Auto Logistics LLC. Nissan a également noué un partenariat logistique avec Wallenius Whilhemsen pour l'installation d'une solution de recharge destinée aux camions du programme. Le test a débuté avec la livraison du Nissan Ariya dans les concessions californiennes. « Expérimenter l'utilisation de camions 100 % électriques pour la livraison de véhicules neufs est une étape importante dans notre démarche vers la neutralité carbone de l’ensemble de notre activité. En étant l'un des premiers constructeurs à adopter cette technologie, nous démontrons notre esprit d'innovation et nous nous positionnons pour atteindre nos objectifs à long terme en matière de transport zéro émission carbone », indique Chris Styles, vice-président gestion de la chaîne logistique de Nissan Amérique du Nord.

Après cet essai initial avec quatre camions de transport de véhicules électriques, Nissan prévoit de déployer d'autres poids lourds dans la région de Los Angeles. En s'appuyant sur les données, ce projet doit aider Nissan et ses partenaires logistiques à mieux comprendre les enjeux de l’utilisation de poids lourds 100 % électriques pour la livraison de véhicules. Le constructeur d'origine japonaise entend également commencer à utiliser des camions électriques pour d'autres activités logistiques.