Essai - Nissan Townstar EV : conduite 5 étoiles

Avec le Townstar, « Nissan revient sur un segment où il fut pionnier », affirme le constructeur japonais. Il faut dire que, selon les prévisions d’évolution du marché, ce segment des VUL représentera environ 50 % du marché branché en 2030 alors qu’il n’en constituait que 4 % en 2021.

Une accélération de tendance que semble confirmer le début d’année 2023 et qui « nous conforte dans notre stratégie », note Vincent Grandmougin, responsable produit VU de Nissan France. S’inscrivant en support du plan d’électrification de la marque, cet utilitaire cible en priorité les artisans et les PME, qui devraient regrouper 70 % de la clientèle contre 20 % pour les flottes et les loueurs. Les 10 % restant se concentreront sur les familles, draguées par la commercialisation d’un Townstar version combi prévu pour fin 2023.

Un astre doué de multiples qualités

Disponible en essence et en électrique, le Townstar fait délibérément l’impasse sur le diesel pour assurer une conduite souple et agile en ville. S’adressant ainsi aux professionnels de la livraison, ce fourgon se démarque par sa polyvalence et sa robustesse qui transparaissent dans son allure. S’il possède un faciès similaire à celui du Renault Kangoo, son proche cousin, il adopte en effet un ADN nippon que souligne sa calandre Kumiko (que l’on retrouve sur le Nissan Ariya), une signature lumineuse spécifique et une prise électrique dissimulée à l’avant sous un logo revisité pour plus de praticité.

Pourvu d’une boîte automatique et d’une batterie de 45 kWh, le Nissan Townstar EV affiche des performances répondant aux exigences de rouleurs moyens grâce à une autonomie de 301 km, assurée par trois modes de régénération au freinage efficaces. Proposé en deux longueurs (L1 de 4,5 m ou L2 de presque 5 m) et capable de tracter 1 500 kg de charge utile, ce VU promet d’être livré rapidement avec deux types de câble de recharge dont un de 22 kW permettant une charge accélérée (150 km en 1 h 10).

Sans oublier plus d’une vingtaine de technologies embarquées, pour la plupart de série, dont l’application NissanConnect Services. Le parking mains libres, un peu capricieux et lent, et la caméra à 360°, eux, s’avèrent malheureusement en option. Mais sa véritable plus-value se situe dans sa garantie inédite de 5 ans et 160 000 km. De quoi compenser des tarifs « raisonnés » mais démarrant à plus de 38 000 euros tout de même.

Retrouvez cet essai dans le magazine n° 284 de L'Automobile & L'Entreprise