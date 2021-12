Nissan Townstar : les prix des versions fourgon et ludospace révélés

Le constructeur japonais vient d'ouvrir les commandes du dernier-né de sa gamme européenne. Disponible en versions fourgon tôlé (VUL) et ludospace (VP), le Townstar est proposé en trois finitions et une unique motorisation essence en attendant l'arrivée prochaine d'une déclinaison 100 % électrique.

Le nouveau Nissan Townstar est disponible à la commande dans le réseau Nissan et Nissan Trucks depuis le 1er décembre dernier. Présenté fin septembre, ce remplaçant dans la gamme du Nissan NV250 et du duo e-NV200/Evalia est proposé auprès des professionnels en version Fourgon, mais aussi des particuliers en version ludospace Combi.

Ce très proche cousin des Mercedes-Benz Citan II et Renault Kangoo III avec lesquels il partage sa plateforme et les chaînes de l'usine Renault de Maubeuge, est animé par un unique bloc essence quatre-cylindres 1.3 l développant 130 ch et 240 Nm de couple. Nissan avance une consommation de l'ordre de 6,4 l/100 km ainsi que 145 g/km de CO2 en fourgon (149 g/km en combi) : ce qui signifie que ce véhicule écopera d'un malus écologique. À noter que ces valeurs annoncées par le constructeur sont encore sous réserve d'homologation. Si le Townstar fait volontairement l'impasse sur le Diesel, il sera proposé ultérieurement en version 100 % électrique.

Trois finitions

Offrant cinq places à bord et de 775 à 3 500 litres de volume de chargement en Combi et de 650 à 850 kg de charge utile en Fourgon, ce véhicule, long de 4,49 mètres est décliné en trois finitions : Acenta, N-Connecta et Tekna. Il s'affiche à des tarifs compris entre 22 200 et 26 500 euros hors taxes (VUL) ou entre 27 450 et 33 240 euros TTC (VP).

Sur les deux carrosseries, la première offre la climatisation manuelle, un régulateur-limiteur de vitesse, un radar de recul, l'allumage automatique des feux et un capteur de pluie. Le ludospace se distingue par l'ajout de l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie, le système de surveillance des angles morts, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore le freinage d'urgence intelligent. Le niveau supérieur ajoute un écran tactile de 8 pouces, la connectivité pour smartphone (systèmes Android Auto et Apple CarPlay), les phares antibrouillard ainsi que les rétroviseurs rabattables électriquement. Enfin, en haut de gamme, un système de navigation, un chargeur à induction, la vision à 360° par caméras et le stationnement mains-libres enrichissent la dotation.

Nissan Townstar Fourgon : la gamme, les prix Nissan Townstar Fourgon 1.3 l 130 ch Acenta 22 200 € HT Nissan Townstar Fourgon 1.3 l 130 ch N-Connecta 24 200 € HT Nissan Townstar Fourgon 1.3 l 130 ch Tekna 26 500 € HT