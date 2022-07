Nissan va commercialiser le Townstar EV 100 % électrique en France

« Sur les 18 derniers mois, nous avons doublé nos ventes de fourgons en France et l'arrivée du nouveau Townstar EV dans notre gamme nous permettra de poursuivre cette dynamique en allant toucher de nouveaux clients », assure Guillaume Dirrig, directeur des ventes de Nissan en France. Le nouveau Townstar EV s'appuie sur le succès du fourgon e-NV200. Il est doté d'une motorisation électrique optimisée avec une gestion intelligente de l'énergie et un refroidissement thermique de la batterie. Le modèle délivre une puissance de 122 chevaux et une autonomie électrique atteignant les 300 kilomètres. Il est équipé d'une batterie de 45 kWh pouvant accepter une charge AC (22 kW) de série dès le premier niveau de finition, ou une charge rapide DC en option (Combo CCS de 80 kW) permettant de récupérer 150 kilomètres d'autonomie en seulement 25 minutes.

>> À LIRE AUSSI : Nissan lance son offensive électrique en Europe avec trois technologies

Jusqu'à 1 500 kg de remorquage

Côté équipements, le Townstar EV 100 % électrique introduit le système avancé d'aide à la conduite ProPilot Assist de Nissan dans la gamme de véhicules utilitaires. Il reçoit également une gamme complète de technologies de sécurité active et passive comme l'avertisseur d'angle mort, le stationnement mains libres, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence intelligent, le maintien dans la voie en cas de vent latéral ou encore l'assistance pour éviter le louvoiement de la remorque. Enfin, selon les configurations, il peut accueillir une charge utile allant de 600 à 800 kg et une capacité de remorquage pouvant atteindre 1 500 kg. Chaque véhicule utilitaire Nissan bénéficie d'une garantie de 5 ans ou 160 000 km, ainsi que d'une garantie allant jusqu'à 70 % de la capacité initiale de la batterie pendant 8 ans.