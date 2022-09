Nissan X-Trail : l’esprit de famille

Dans la gamme développée par Nissan, le X-Trail fait partie des best-sellers avec près de 7 millions d’unités vendues dans le monde en trois générations, la première ayant été lancée en 2001. Basée sur la même plateforme que celle utilisée pour le Qashqai – la CMF-C de l’Alliance –, la quatrième génération du crossover espère donc faire au moins aussi bien que ses moutures précédentes en termes de volumes. Une performance qui pourrait être atteinte si ce nouveau X-Trail atteint son ambition d’incarner une transition vers le 100 % électrique, que tout le monde n’est pas encore prêt à adopter selon la marque.

Une sensation de conduite électrique sans la contrainte de la recharge

Pourvu de la motorisation e-Power – déjà présente sur le dernier Qashqai –, le Nissan X-Trail de quatrième génération est ainsi composé d’une batterie à haut rendement, d’un moteur essence turbocompressé, d’un générateur, d’un onduleur et d’un moteur électrique de 204 ch (150 kW). Chacun des deux moteurs se situe sur un essieu pour une meilleure répartition du poids (1,7 tonne en 5 portes et 1,9 tonne en format 7 portes) tandis que le réservoir d’une cinquantaine de litres permet de parcourir près de 1 000 km avec un seul plein.

Annihilant le lien mécanique entre le moteur thermique et les roues, la technologie e-Power induit donc que le moteur essence est utilisé uniquement pour produire de l’électricité pendant que les roues sont, elles, entraînées par le moteur électrique seul. Couplé au système e-Pedal Step, freinage régénératif qui ne va plus jusqu’à l’arrêt total du véhicule, ainsi qu’à la transmission intégrale e-4ORCE, ce nouveau X-Trail est donc « le seul crossover 7 places familial électrifié sur le marché », clame Nissan. L’impression de conduire un VE se heurte toutefois à la fiche technique avec des consommations de carburant de 5,8 l (en 5 portes) à 6,7 l (en 7 portes) ou des émissions de CO2 (cycle mixte WLTP) allant de 132 à 152 g/km.

Le sens de la tribu

Outre son aspect électrifié ne nécessitant pas de se recharger, ce nouveau Nissan X-Trail possède un autre atout pour se démarquer : celui de déployer un esprit clanique. Une philosophie qui se ressent particulièrement dans sa configuration 7 places où l’habitabilité à l’arrière permet à tous de voyager confortablement, même sur la troisième rangée (surtout si on ne dépasse pas 1,60 m…) et ce malgré des dimensions inchangées par rapport à l’ancienne génération. Affichant des lignes optimisant l’écoulement de l’air, le modèle propose aussi un lot d’équipements connectés et sécuritaires foisonnant, notamment un écran central de 12,3 pouces, l’affichage tête-haute, un hayon main libre électrique, un airbag central, des pare-soleils et de nombreux système de surveillance d'angles morts ou autre.

Au rayon personnalisation, enfin, les clients auront le choix entre cinq finitions (Acenta, Business Edition, N-Connecta, Tekna et Tekna+) ainsi que neuf coloris dont cinq combinaisons bi-ton. Les professionnels, eux, ne sont certes pas le cœur de cible mais s'ils possèdent une famille nombreuse pourront y voir un véhicule polyvalent, surtout s’ils habitent dans des régions rurales. Avec ses capacités de 4x4 et des tarifs spécifiques intégrant des services connectés pour les flottes, le nouveau Nissan X-Trail pourrait donc créer la surprise sur ce canal de vente. Encore plus si une déclinaison 100 % électrique arrive à l’avenir… Produit sur l’île de Kyushu au Japon, le modèle verra ses livraisons en Europe débuter cet automne, « courant octobre » promet Nissan. Le constructeur ne prévoit d’ailleurs pas de retard malgré la crise des semi-conducteurs.