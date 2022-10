Nissan poursuit la saga de X-Trail avec l'opus 2022

Nissan signe son retour sur le Vieux-Continent pour, elle l'espère, une durée indéterminée. Et pour le matérialiser, la marque a enchaîné les lancements cette année : Ariya, Juke Hybrid, et Qashqai e-Power respectivement en mars, mai et juin 2022. Jordi Vila, vice-président ventes et marketing en Europe s’en félicite, signe de la bonne santé de la marque. Outre le grossissement de son plan produit, Nissan ambitionne de présenter une gamme de véhicules 100 % électrifiés dès l’année prochaine, un point de passage nécessaire pour parvenir à un volume de ventes global entièrement basé sur les véhicules électrifiés en 2030.

L’arrivée de la quatrième génération du X-Trail vient poursuivre cette dynamique. « C’est un véhicule mythique chez nous. C’est le véhicule qu’on vend le plus à travers le monde » confirme Jordi Vila. Depuis le T30 en 2001, près de sept millions d’unités y ont été vendues. Cette quatrième génération entend donc définir de nouveaux standards dans la catégorie des crossovers grâce à sa transmission électrique e-power. En reprenant la recette de la première génération du X-Trail tout en la modernisant, Nissan mélange les réussites. Par exemple, de face, le véhicule montre des nouvelles lignes cubiques et emprunte également les éléments de design plus récents qui ont équipé les Juke et Qashqai : la calandre avec une grille en V et le toit bi-ton. Grâce à ces références connues du grand public, le constructeur nippon espère convaincre à nouveaux sa clientèle. Ainsi, entre novembre 2022 et mars 2023, il table sur 6 000 exemplaires dans l’Hexagone. Mais cet objectif dépendra des aléas de production de son usine japonaise.

La réponse aux familles XXL

Cette problématique d’assemblage est donc un obstacle dans le mécanisme d’une stratégie de positionnement bien huilée. De fait, avec son nouvel X-Trail Nissan se targue d’être le seul à proposer un véhicule de 7 places, avec 4 roues motrices, électrifié, et ce sous la barre des 50 000 euros. Destiné aux familles nombreuses, le véhicule peut se configurer en version cinq ou sept places. Sur la dernière rangée de sièges, un adulte d’un gabarit d’1m70 peut facilement y loger pour quelques kilomètres. L’ouverture de la porte arrière à 85 degrés maximum est d’ailleurs très bien pensée pour cette opération (ou lors de l’installation d’un siège auto). Pour autant, on conviendra que les deux sièges du fond sont davantage destinés à des enfants sur une longue distance. Notons que la deuxième rangée coulisse sur 22 centimètres.

A bord, l’espace se veut généreux, et les espaces de rangement nombreux comme notamment sur et sous la colonne centrale (très utile pour y glisser un sac à main). Celle-ci accueille le « e-Shifter » (sélecteur de vitesses compact) coulissant à la verticale, ainsi que le secteur de modes de conduite. Une touche centrale destinée au tout-terrain permet d’ailleurs le passage réussi d’obstacles abruptes comme nous avons pu en avoir la démonstration durant l'essai tenue en Slovénie.

Conçu sur la plateforme CMF-C, le véhicule hérite également de la motorisation e-Power de la marque, combiné à la transmission intégrale e-4orce. Le système, qui développe une puissance finale de 204 chevaux (e-Power seul vs 213 chevaux avec le e-4orce), se compose d’une batterie, d’un moteur essence et d’un moteur électrique. Résultat, l’accélération est immédiate et sans à-coups peu importe la typologie de routes – le crossover peut passer de 0 à 100 km/h en 7 secondes – mais demeure surtout silencieuse. Un confort de conduite qui rappelle celui des véhicules 100 % électriques alors qu’il n’en est rien ici. Coté consommation, difficile de faire mois de 6,6 l/100 km. Très correcte pour un bolide proche des 2 tonnes.

Un prix d’attaque sous les 45 000 euros

Disponible en cinq niveaux d’équipements, la grille tarifaire du Nissan X-Trail débute à 42 700 euros avec la motorisation e-Power (204 ch) et la finition Acenta pour culminer à 52 800 euros (Tekna +). A versions égales en cinq places mais avec le système e-4orce (213 ch), les tarifs oscillent entre 45 000 et 55 100 euros. Enfin pour la version sept places est partagée entre 45 900 et 56 euros.

Notons que l'entrée de gamme (Acenta) est équipée de toutes les technologies de sécurité de série (caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif etc) et promet un système d'info-divertissement sophistiqué offrant de nombreux services connectés (Apple CarPlay et Android Auto). La version N-Connecta propose l'écran centre 12,3', le combiné d'instrumentation digital 12,3' et la banquette coulissante. Mais il faut attendre les deux niveaux supérieurs pour que le ProPilot Assist/Park, l'affichage tête haute, le toit panoramique et les sièges chauffants fassent leurs apparitions.