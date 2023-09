Nissan France vise les 43 000 véhicules neufs en 2023

Nissan affiche des résultats encourageants pour l’exercice en cours. Entre janvier et août 2023, elle a vu ses immatriculations progresser de 30 %, sur un marché en hausse de 15 %, et observé une croissance permanente du rythme des commandes clients à particuliers (+ 32 %) dans un marché en recul de 15 %. En somme, Nissan enregistre une part de marché VP/VUL de 2 %, soit + 0,3 point par rapport au 31 août 2022. « Nous sommes est en ligne avec notre trajectoire », résume Richard Tougeron, directeur général de Nissan West Europe. En début d'année, le dirigeant s’était donné comme objectif de gagner 10 000 ventes supplémentaires en France, pour passer de 33 000 VN en 2022 à 43 000 VN en 2023. Fin août dernier, la marque totalisait 30 000 immatriculations. Les calculs sont rapides : l'entité doit profiter des quatre mois restants pour écouler au moins 13 000 unités.

Des modèles et une technologie salutaires

Ce plan de croissance à long terme a été engagé dès juin 2022. En effet, pendant cinq mois consécutifs, la marque a lancé un modèle par mois (Juke hybrid, Qashqai e-power, Ariya, X-Trail e-power et Townstar EV). Selon les chiffres présentés par Richard Tougeron, en 12 mois, les immatriculations du Nissan Juke ont progressé de 30 %, c’est très bien, mais en deçà du Qashqai qui a vu ses ventes bondir de 60 % sur la même période. Le X-Trail, lui, a séduit plus de 5 000 acquéreurs dans l’Hexagone. « Les volumes sont en phase pour supporter cette croissance, confirme le dirigeant. Le e-power représente 80 % de nos commandes depuis janvier (Qashqai ou X-Trail). Nous avons réussi à installer le e-power comme un élément technologique différenciant pour un client sur deux. 74 % d’entre eux roulaient au diesel. Le e-power a permis à nos clients de retrouver le chemin des concessions ».

Deux nouveautés pour le réseau

La marque entend bien continuer sur sa lancée. Nissan a identifié plusieurs priorités pour les prochaines années :

Développer les ventes à particuliers

Fidéliser la clientèle, notamment face à l’augmentation du mixte de véhicules électriques qui impactent à la baisse les chiffres de l’activité après-vente

Poursuivre l’engagement auprès de son réseau

C’est pour toutes ces raisons, que Nissan a développé deux offres qui entreront en vigueur le 1er octobre prochain et dont l’objectif est de fidéliser ses clients. Tout d’abord, Nissan a décidé de renforcer l’accueil au sein des concessions en créant le métier d’Ambassadeur Nissan. Appelé Génius chez d’autres marques, l’Ambassadeur Nissan aura pour mission d’accueillir les clients dès leur arrivée, de les écouter, les conseiller (notamment grâce aux essais routiers) sur les technologies et la gamme, et ce, jusqu’à la mise en main du véhicule. Le constructeur insiste sur le fait que l’Ambassadeur n’a pas pour vocation à remplacer le vendeur dans la mesure où il n’assumera aucun rôle commercial, mais sera finalement un complément pour celui-ci.

Par ailleurs, Nissan va prochainement proposer sa nouvelle garantie Nissan Privilège qui s’adresse aux clients particuliers. Dans les faits, à l’issue de la garantie constructeur initiale de 3 ans, si l’entretien du véhicule a été effectué dans le réseau Nissan, chaque propriétaire d’un véhicule Nissan âgé de plus de 3 ans et de moins de 8 ans (ou 160 000 kilomètres) pourra bénéficier de cette garantie additionnelle reconductible tous les ans après chaque entretien périodique jusqu’aux 8 ans du véhicule ou 160 000 kilomètres. Nissan Privilège couvre les éléments du groupe motopropulseur (moteur, boîte, pont). Totalement gratuite, la garantie Nissan Privilège est une façon pour la marque de remercier ses clients pour leur fidélité et la confiance qu’ils accordent au réseau de concessionnaires Nissan.