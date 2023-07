Niterra complète sa gamme de bougies d’allumage

Leader mondial en bougies d’allumage et électronique automobile, Niterra (ex NGK Spark Plug), renforce son offre sur le marché de la rechange avec une extension significative de sa gamme de bougies d’allumage en métaux précieux.

L’offre de l’équipementier japonais se complète de 13 nouvelles références qui vont lui permettre d’étendre sa couverture de parc. La majorité d’entre elles suit l'activité OE de Niterra et couvre des dizaines de véhicules parmi les plus populaires en Europe avec des constructeurs comme Stellantis, Honda, Toyota, Subaru ou encore BMW. Grâce son activité première monte, Niterra, propose plusieurs références « first-to-market » qui répondent aux normes les plus élevées que le japonais s’impose en matière de fiabilité d'allumage et de résistance à l'usure.

Les nouvelles bougies présentées font partie de la gamme Laser Iridium de la marque. Elles sont dotées d’une électrode centrale en alliage d'Iridium et, dans la plupart des cas, d’une pastille de Platine sur leurs électrodes de masse. Cette technologie assure une durée de vie plus longue avec, un ralenti stable, un désencrassement efficace, une meilleure capacité d'inflammation et une réduction des émissions.

La nouvelle offre devrait contribuer à renforcer la position de Niterra en tant que leader mondial sur le marché de la rechange, avec un taux de couverture de 89 % du parc roulant et ce rien qu'en Europe. Alors que certaines références sont déjà répertoriées dans TecDoc, les plus récentes y seront intégrées dès le début du mois d’août.