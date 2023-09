Niterra lance une offre inédite de capteurs de pression de gaz d’échappement

Niterra (ex NGK Spark Plug), leader mondial en bougies d’allumage et électronique automobile, annonce le lancement d’une toute nouvelle gamme de capteurs de pression de gaz d’échappement (EDPS) commercialisés sous la marque NTK Véhicle Electronics.

Sur des mécaniques de plus en plus affutées en termes de respect des normes environnementales, les capteurs de pression (EDPS) jouent un rôle majeur dans l'optimisation de leurs fonctionnements. Leurs rôles est de transmettre aux calculateurs les informations nécessaires concernant la pression des gaz d'échappement et le niveau de remplissage du filtre à particules Diesel (FAP). La gamme EDPS de NTK comprend des capteurs de pression différentielle, des capteurs de pression des gaz d'échappement et des capteurs haute pression.

Avec une couverture de parc automobile de 62 % pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), NTK se positionne désormais au niveau international comme l’un des leaders parmi les marques premium d’EDPS. En France, cette gamme couvre 65 % du parc roulant. « Notre portefeuille de capteurs de haute qualité, commercialisés sous la marque NTK, vient de s’enrichir d’une nouvelle gamme de capteurs. Avec l’ajout de ces références, nous offrons à nos partenaires et aux réparateurs la possibilité de développer de nouvelles opportunités commerciales notamment grâce à une couverture importante du parc automobile, à la qualité de nos produits et aux divers services de vente associés » déclare Frank Massia, directeur marketing après-vente EMEA, Niterra EMEA GmbH.

Les EDPS étant de plus en plus présents dans les dernières générations de véhicule et ce quelle que soit la marque, une demande grandissante de ces capteurs est attendue dans les années à venir. Cela permettra de réduire les émissions des véhicules, d’autant plus que leur utilisation, actuellement plus répandue pour les moteurs Diesel, est en train de se développer pour les moteurs essence. Ce marché devrait donc connaître une croissance particulièrement forte prochainement.