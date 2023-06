Niterra renforce son offre bobines d’allumage

Niterra (ex NGK Spark Plug), leader mondial en bougies d’allumage et électronique automobile renforce son offre sur le marché de l’aftermarket avec la disponibilité de 29 nouvelles références de bobines d’allumage.

Cette nouvelle offre permet à l'équipementier de premier rang de renforcer sa présence en Corée du Sud, au Japon et dans la région EMEA. Les nouvelles références répondront aux besoins d’un parc automobile de près de 22 millions de véhicules d'ici 2025, soit une croissance de 19,9 % en deux ans.

Parmi ces nouveautés, figurent 27 bobines de type crayon. Une technologie qui, rappelons-le, positionne la bobine directement sur la bougie d’allumage favorisant la haute tension au plus près de la chambre de combustion avec un gain de place notable.

Dans les applications des nouvelles références proposées par le fabricant figurent les modèles les plus populaires de Mercedes avec notamment plus de 1,4 million de véhicules équipés du moteur 1.9 du constructeur allemand produit aux cours des dix dernières années dans la région EMEA.

Dans le cadre de la nouvelle offre, Niterra a pensé aux constructeurs sud-coréens avec la fourniture de références pour les marques Hyundaï et Kia. Mais aussi des bobines d’allumage pour des applications d’un parc automobile récent et en évolution avec la couverture, par exemple, de plus de 1,1 million de véhicules dotés des moteurs Ford EcoBoost, ou encore 1,25 million de véhicules pour les moteurs Mazda. Des nouveautés qui concernent aussi les constructeurs Opel/Vauxhall, Toyota, Volvo, Honda, ainsi que les marques les plus vendues dans la région EMEA comme Renault et Dacia.