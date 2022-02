NOA 2022 : chauffeurs et transporteurs s’accordent

Après presque 3 mois de négociations, trois des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche (CFDT CFTC et SNATT CFE-CGC) ainsi que deux des organisations patronales (FNTR et OTRE) ont finalement signé quatre projets d'accords dans le cadre des NAO 2022.

« La signature de ces accords résulte de la volonté collective de mener à de réelles avancées sur la question des salaires, bien entendu, mais aussi en matière sociale. L’inflation est là, nos salariés ont toujours été présents, même au plus fort de la crise, nous souhaitions à la FNTR saluer cet engagement. C’est pourquoi, au-delà de l’augmentation des minima conventionnels, nous avons souhaité porter des propositions de progrès social. Et ce, pourtant dans un contexte difficile pour les entreprises avec une hausse exponentielle des prix de l’énergie et plus globalement de l’ensemble des coûts de production. C’est une victoire pour le paritarisme qui démontre qu’il est tout à fait possible dans notre pays d’arriver à des accords ambitieux quand on s’en donne la peine. Et ce n’est pas fini, car nous nous sommes engagés mutuellement à travailler sur des sujets très importants, par exemple la question de l’accueil des conducteurs, celle du permis professionnel ou encore celle du statut des cadres » a commenté Jean-Christophe Pic, président de la FNTR.

Les minima conventionnels de branche sont donc augmentés de façon rétroactive de +5 % à partir du 1er février et connaitront une nouvelle augmentation de +1 % au 1er mai prochain.

Des accords pour une protection sociale renforcée

L’accord prévoit une amélioration du panier de soins avec une augmentation du pourcentage du plafond de la sécurité sociale, passant de 1 % à 1,4 % (avec la même clé de répartition entre employeurs et salariés) avec une mise en application au 1er juillet 2022. Une garantie incapacité conventionnelle est également créée au niveau du secteur, correspondant à 0,50% du salaire réparti à parts égales entre l’employeur et le salarié.

D’autres accords ont également été signés par la CGT (applicables au 1er juillet 2022) :