Nokian alerte sur l’impact environnemental d’un mauvais choix de pneumatique

« Les conducteurs peuvent avoir de manière très concrète un impact positif vis à vis de l’environnement en matière de trafic routier. Plus de 80 % de l’empreinte carbone d’un pneumatique découle de la manière dont il est utilisé. Des pneumatiques judicieusement choisis, une pression adéquate et la prudence au volant réduisent considérablement les émissions liées à la conduite », indique Teppo Huovila, vice-président, qualité et durabilité chez Nokian Tyres.

Si un véhicule à moteur thermique émet par exemple 120 g de CO2 par kilomètre, la résistance au roulement des pneumatiques en produira elle-même 20 g/km. Plus la résistance au roulement des pneumatiques est faible, moins il faut de carburant pour rouler. Pour les véhicules électriques, une résistance au roulement plus faible entraîne une meilleure autonomie et une moindre consommation d’électricité. Une résistance au roulement plus faible implique alors moins d’émissions de CO2 et donc, une empreinte carbone réduite.

Et en termes de résistance au roulement, les différences entre type de pneumatiques peut être significative pour le propriétaire d’une voiture – et pas seulement en matière d’environnement. Rappelons que l’étiquette européenne des pneumatiques distingue l’efficacité énergétique par une gradation allant de A à E. Un pneumatique de classe B consomme par exemple environ 0,1 litre de carburant de moins sur 100 kilomètres qu’un pneumatique de classe C et 0,2 litre de moins qu’un pneumatique de classe D.

L’empreinte carbone liée à la fabrication des pneumatiques et les matières premières utilisées ont également un impact sur l’environnement. Fabriqués à partir de plus de 100 matières premières différentes, les pneumatiques sont un autre facteur important en matière d’évaluation du respect de l’environnement dans ce secteur. De nombreuses matières premières recyclées et renouvelables sont considérées comme particulièrement durables.

Enfin, en plus des caractéristiques de faible résistance au roulement, l’adéquation de la pression des pneumatiques est vitale en termes d’efficacité énergétique. Si la pression est trop faible, la consommation de carburant et le risque de dommages portés aux pneumatiques augmentent. Des contrôles réguliers de la pression des pneumatiques permettent ainsi de facilement agir sur l’environnement et la sécurité de la conduite.