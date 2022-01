Nokian présente son nouveau pneu hiver Hakkapeliitta R5

Le spécialiste historique du pneu hiver présente sa nouvelle gamme phare de pneus hiver non cloutés Hakkapeliitta à destination des voitures de tourisme, des utilitaires, des crossovers et beaucoup plus inédit, une version dédiée aux véhicules électriques et hybrides.

Conçu pour les voitures de tourismes et les SUV, le nouveau Hakkapeliitta R5 concrétise l’effort réalisé par Nokian et la constante amélioration d’une génération de pneumatique sur l’autre qu'il affiche et qui est profondément ancrée dans la philosophie de développement de la marque. « Avec le nouveau Hakkapeliitta R5, nous nous sommes particulièrement concentrés sur la meilleure adhérence et tenue de route possible en hiver, l’augmentation du confort de conduite et la minimisation de l’impact environnemental. Le résultat mène à un pur plaisir de conduite », déclare Olli Seppälä, directeur en recherche et développement chez Nokian Tyres.

Le travail de développement sans compromis se ressent clairement dans les performances globales en hiver. Par rapport à son prédécesseur, le Hakkapeliitta R3, les performances sur la glace et la neige ont augmentés jusqu’à 4 %. Par exemple, la distance de freinage sur la glace est jusqu'à 5,6 mètres plus courte que celle de l’ancien modèle lors d'un freinage de 0 à 80 km/h. Le nouveau Hakkapeliitta R5 s’accompagne également d’une augmentation de 10 % des lamelles du pneu. Les lamelles denses, optimisées par ordinateur, fonctionnent de manière optimale sur la glace, la neige et les routes nues. Ces lamelles profondes garantissent la sécurité grâce à une bonne adhérence, même lorsque le pneu s'use. Les lamelles 3D autobloquantes pressent les blocs de la bande de roulement ensemble au contact de la route, ce qui améliore la tenue de route dans les virages et les accélérations.

L'utilisation de pneus d'hiver à faible résistance au roulement contribue à réduire la consommation d'énergie. Par rapport à des pneus hiver premium similaires, les voitures utilisant le Hakkapeliitta R5 consomment 2,8 % de carburant en moins. En Finlande, par exemple, un conducteur peut économiser en moyenne jusqu'à 48 litres de carburant, ce qui réduit les émissions de CO2 d'environ 140 kg en quatre ans, soit la durée de vie estimée d'un pneu d'hiver. Des calculs indicatifs montrent que les voitures électriques utilisant le Hakkapeliitta R5 peuvent économiser 170 kWh d'électricité pendant le cycle de vie estimé du pneu, soit quatre ans.

La nouvelle gamme de pneus Hakkapeliitta R5 dispose d’une sélection complète de plus de 160 références. De tailles allant du 14 au 22 pouces, cette nouvelle enveloppe est proposée en plusieurs catégories : vitesse Q (160km/h), R (170 km/h) et T (190 km/h). La plupart des produits sont estampillés XL pour la plus grande capacité de charge possible dans cette taille.

La sélection sera disponible pour les consommateurs à l’automne 2022. Les principaux marchés sont les pays nordiques, la Russie et l’Amérique du Nord.