Nokian se donne les moyens de sortir de la route

Le manufacturier Scandinave, lance le Nokian Tyres Outpost AT, un pneumatique toutes saisons à destination des SUV, crossovers et camions légers et dont les caractéristiques autorisent les véhicules équipés à sortir de la route pour emprunter les sentiers battus et même s’attaquer aux terrains difficiles.

Le nouveau Outpost AT permet aux conducteurs sur route et sur tout terrain une conduite polyvalente et durable et ce, en toutes conditions. Sa bande de roulement agressive est façonnée de manière à aider les SUV, crossovers et camions légers à relever les défis tous les défis. Le pneu est renforcé par le biais de la technologie Aramid Shield qui lui permet de résister à la crevaison grâce à des fibres d’aramide contenues à l’intérieur même de la chape. Ces fibres fournissent ainsi une résistance renforcée contre les terrains accidentés et les dangers de la route……

La structure de la nouvelle bande de roulement permet aux conducteurs de repousser les limites afin de poursuivre leur aventure, peu importe le type de chemin emprunté. Certifié 3PMSF, représenté sur le flanc par un flocon entouré par une montagne à trois piques, ce pneu composé de caoutchouc souple offre une conduite confortable en toute confiance sur tout terrain et par tout temps, tout cela rendu possible par Nokian Tyres, l’entreprise qui a inventé les pneus neige…….