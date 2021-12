Nokian Tyres a de grandes ambitions en Europe

« En dépit des circonstances singulières liées à la Covid-19, notre équipe a fourni un excellent travail, et notre part de marché a considérablement augmenté. Nous sommes bien partis pour atteindre notre objectif de croissance général de 50 % », se réjouit Bahri Kurter, EVP, Europe centrale, lors d’une présentation à distance qui venait confirmer les objectifs affichés en septembre 2021 lors des journées investisseurs du groupe.

Pour stimuler cette croissance, Nokian mise sur plusieurs leviers. D’une part, consolider ses positions sur le pneu hiver et faire fructifier ses nouvelles offres All Season, sans oublier les produits UHP. Autant de segments générateurs de marges. D’autre part, un accompagnement de la croissance sur le marché des flottes et des véhicules électriques. Enfin, Nokian Tyres va continuer à renforcer le rythme de la digitalisation de ses opérations : « Jusqu’à 80 % des pneus sont déjà recherchés en ligne en Europe, et entre 10 et 40 % sont achetés en ligne. Nokian Tyres renforcera son activité multicanal au-delà de la vente en gros, en détail et en ligne, et continuera de piloter l’activité croissante des flottes. L’entreprise optimise également l’organisation de sa chaîne d’approvisionnement, qui a été relocalisée à Prague, où se trouvait déjà le service client ».

« Nous ajoutons déjà de nouvelles références à notre portefeuille de produits, afin d’avoir une offre plus adaptée aux demandes du marché. Grâce à notre nouveau centre de test en Espagne, nous allons saisir l’opportunité que représentent les pneus été. Nous souhaitons renforcer notre présence sur le plus grand marché de pneus qu’est l’Allemagne, et continuer à étendre notre présence sur les marchés où notre part de marché est plus faible, comme en Italie, en France et en Espagne », ajoute encore Bahri Kurter.

Et de revenir sur la distribution : le marketing digital sera renforcé, mais également les ventes au détail, par le biais du réseau de vente NAD (Nokian Tyres Authorized Dealers), qui sera lui aussi développé. Le réseau NAD est composé des concessionnaires agréés de Nokian Tyres en Europe, qui génèrent actuellement jusqu’à 27 % du chiffre d’affaires de l’entreprise en Europe centrale. Nokian Tyres développe actuellement la prochaine génération de NAD.