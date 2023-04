Antoine Herteman réélu à la tête de l’Avere-France

C’est un second mandat qu’entame Antoine Herteman avec un objectif clair : « Continuer d’accroître le développement de la mobilité électrique et de son écosystème, malgré les crises. » Rappelant que « la proactivité est notre force, tout comme la nécessité d’informer – professionnels et grand public – est notre devoir », le président de l’Avere-France récemment réélu entend donc poursuivre l’expansion des réseaux de recharge en apportant aux pouvoirs publics des réflexions sur le thème de l’électromobilité. « Les prochaines années seront en effet cruciales et je vais avoir à cœur de m’impliquer dans ces missions », assure Antoine Herteman.

Celui qui œuvrera à ses fonctions de président de l'Avere-France aux côtés de Bernard Guillarme et Jérémie Motin, respectivement réélus vice-président et trésorier, possède en effet un parcours professionnel tourné vers le monde automobile et les innovations en termes de mobilité. Affichant une carrière internationale au sein du constructeur Renault et de l’Alliance, en alternant les postes opérationnels dans le commerce et les projets transverses, Antoine Herteman a aussi été membre du programme « Véhicule électrique » de 2011 à 2016, s’intéressant à des sujets tels que les véhicules à hydrogène ou les véhicules autonomes. Une vision large mise, aujourd’hui, au service des ambitions déployées par l’Avere.

L’équipe de l’Avere également renouvelée

Mi-avril, l’assemblée générale de l’Avere-France a également été le moment de remanier une partie du conseil d’administration de l’association. Ce dernier se compose de 27 membres regroupés en différents collèges avec ses près de 250 adhérents, justifiant la diversité de l’écosystème de la mobilité électrique représentée par l’Avere-France prenant en compte les collectivités, la recharge ou le dossier « Équipementiers et stockage ». Une petite dizaine d’administrateurs, élus pour 3 ans, ont ainsi été reconduits dans leurs fonctions :