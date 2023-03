Renate Vachenauer est nommée responsable des approvisionnements chez Audi AG

Le conseil de surveillance d'Audi AG a choisi Renate Vachenauer pour remplacer Dirk Grosse-Loheide à la tête des achats du constructeur automobile. Depuis le 1er janvier 2023, ce dernier est également membre du conseil responsable des approvisionnements de la marque Volkswagen VP et chef des approvisionnements du groupe au sein du conseil exécutif élargi. Le 1er avril, il cédera donc son poste à Renate Vachenauer.

Pour rappel, Renate Vachenauer est titulaire d'un doctorat en génie électrique et a occupé différents postes au sein du groupe BMW en Allemagne et à l'étranger entre 1999 et 2020. Elle a notamment été responsable du département des systèmes actifs d'aide à la conduite ainsi que des unités de commande des groupes motopropulseurs électriques. Elle a ensuite travaillé en tant que directrice de département pour le développement de la transmission/du groupe motopropulseur et a ensuite pris en charge la ligne d'activité My Journey, qui est responsable de la navigation, des services de mobilité, de l'e-mobilité et des fonctions de compétence basées sur la carte. Elle travaille chez Audi AG depuis 2021 et occupe actuellement le poste de chef du développement intérieur, interaction/gestion des données.